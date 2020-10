Jujutsu Kaisen: il destino di un personaggio a rischio, scopriamo cosa sta succedendo

Dopo averci introdotto nel mondo di Jujutsu Kaisen, la serie animata arrivata su Crunchyroll sta lentamente entrando nel vivo. Nel secondo episodio dell'anime, la vita di Itadori è in bilico; c'è solo una possibilità per salvarsi.

Dopo aver scoperto tutti i dettagli sul primo episodio di Jujutsu Kaisen, immergiamoci nella seconda entusiasmante puntata dell'anime di Gege Akutami. Subito dopo essere entrato in possesso dei poteri maledetti di Sukuna, Itadori perde momentaneamente il possesso del suo corpo. Fushiguro, che si trova al suo fianco, è incerto su come agire, ma fortunatamente interviene il suo insegnante, Gojou Satoru. Impressionato dai poteri del ragazzo e incuriosito dalla sua capacità di essere un contenitore per Sukuna, Gojou sfida Itadori, ma solamente per dieci secondi.

Sukuna attacca con veemenza Gojou, il quale, però, riesce a evitare ogni suo colpo, autoproclamandosi miglior Stregone Jujutsu. Terminato il lasso di tempo prefissato, Itadori riprende il controllo del suo corpo, ma solamente per essere messo al tappeto da Gojou. Incerto sulla situazione, Fushiguro afferma che secondo la legge del Jujutsu Itadori meriterebbe di essere giustiziato. Tuttavia, il ragazzo cercherà d'impedire che ciò accada.

Nonostante i tentativi di Fushiguro e Gojou, gli anziani considerano Itadori come una minaccia troppo grande per poter essere lasciata in vita. La condanna, però, può essere sospesa: Itadori dovrà localizzare e mangiare le restanti dita di Sukuna, assorbendo completamente la Maledizione.



Dopo essersi ripreso, Itadori accetta la proposta e decide di unirsi al Jujutsu Tech mangiando un altro dito. Ma il Principale Yaga Masamichi rifiuta la sua ammissione; Itadori non potrà unirsi a loro fin quando non fornirà una spiegazione per lui soddisfacente. In seguito a un breve scontro tra i due, il protagonista afferma di non voler rimpiangere il modo in cui vive la sua vita. Itadori viene finalmente ammesso al Jujutsu Tech; quale sarà la sua prima missione? E voi avete già dato una possibilità a questa serie animata? Ecco tutti i motivi per cui guardare Jujutsu Kaisen.