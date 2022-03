Jujutsu Kaisen: Itadori a sesso invertito grazie al cosplay di Tea

Il conto alla rovescia per l'Anime Japan sta per terminare, evento nel quale sono attese le ultime novità sul futuro dell'anime di Jujutsu Kaisen, la serie che ha fatto impazzire il web grazie allo straordinario comparto tecnico e alla giusta dose di epocali combattimenti tra stregoni.

Jujutsu Kaisen avrà un panel dedicato all'Anime Japan del 26 marzo, data nel quale è prevista l'uscita del primo trailer della stagione 2. il sequel, tuttavia, si farà attendere in quanto il debutto dei nuovi episodi sono previsti soltanto durante il corso del 2023. Ad ogni modo, la prima stagione ha comunque dato modo alla community di incrementare il numero di appassionati e, di conseguenza, le varie manifestazioni di creatività.

La celebre cosplay Tea, conosciuta soprattutto su tik tok con i suoi quasi 9 milioni di follower, ha realizzato un'interpretazione personale originale di Itadori, il protagonista. L'artista, infatti, si è messa nei panni di Yuji in uno straordinario cosplay gender bender che ha riscosso un grande apprezzamento nella foto originale, la stessa allegata in calce alla notizia. Il set, in particolar modo, è stato gradito per l'ottima fedeltà al personaggio originale e per la splendida interpretazione originale.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay di Itadori a sesso invertito, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.