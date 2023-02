Jujutsu Kaisen: Itadori e Sukuna insieme in questa figure da 1700 euro

Jujutsu Kaisen non smette di far parlare di sé, un gioiellino che brilla su tutti i fronti grazie ad una storia straordinaria e ad un anime, curato da Studio MAPPA, che è riuscito a tirare il meglio dal manga di Gege Akutami. Tutto ciò, inevitabilmente, si è tradotto in un florido merchandising.

Gli ultimi sviluppi narrativi hanno portato a qualche perplessità circa la felicità di Yuji che si sta facendo sempre più remota dopo l'imprevedibile colpo di scena di Sukuna. Proprio i due sono l'uno l'opposto dell'altro, una nemesi reciproca che presto o tardi saranno costretti ad un attesissimo confronto.

Ad ogni modo, Sukuna e Yuji fanno coppia nell'ultimo modellino in scala realizzato da UNIQUE Art Studio, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, alto ben 84cm e che sarà spedito tra il terzo e il quarto quadrimestre del 2023. Per portarvi a casa una di queste unità, tuttavia, dovrete sborsare ben 1695 euro, di cui circa 500 da scalare al momento del preordine. Una statuetta dunque non per tutte le tasche ma dalle dimensioni importanti e con una maniacale cura al dettaglio.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa figure, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.