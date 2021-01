Jujutsu Kaisen: Itadori Yuji è in pericolo nel nuovo arco

Jujutsu Kaisen è tornato sui nostri schermi con un nuovo episodio dopo la pausa di fine anno. Con il nuovo episodio è iniziato un nuovo arco che introduce nuovi nemici che Yuji e il resto della Jujutsy tech dovranno affrontare nei prossimi episodi.

Dopo l'esilarante riunione tra i protagonisti di Jujutsu Kaisen e dopo aver visto le nuove opening e ending, Jujutsu Kaisen è tornato! Affiancati dalla scuola di Kyoto, le due scuole inizieranno una sfida che valorizzerà la cooperazione e la buona volontà tra le due scuole. Subito all’inizio dell’episodio però, Kyoto ha dimostrato di avere altri piani.

L’episodio 14 di Jujutsu Kaisen ha introdotto diverse cose nuove e ha riunito Yuji agli stregoni di Tokyo, e si preparano alla competizione con Kyoto. La sfida tra le due squadre non dovrebbe essere letale, ma nell’episodio ci viene rivelato che l’obiettivo della squadra di Kyoto è quella di uccidere il portatore di Sukuna, Yuji, tra la confusione.

Il direttore della scuola di Kyoto, Gakuganji Yoshinobu, vuole che i suoi studenti uccidano Yuji perché non lo vedo come un essere umano, ma come il portatore del minaccioso Sukuna. L’arco dell’assassinio diventa sempre di più cupo, dopo un inizio più leggero, adesso è chiaro che Jujutsu Kaisen si sta facendo sempre più intenso episodio dopo episodio. Voi fan siete pronti ad immergervi in questa avventura? Quale sarà secondo voi il piano per uccidere Yuji?