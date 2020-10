Jujutsu Kaisen: Jennifer Lawrence è in un simpatico Easter Egg nel secondo episodio

Dopo mesi di attesa la trasposizione animata della serie Jujutsu Kaisen , scritta e disegnata da Gege Akutami, ha fatto finalmente il suo debutto su Crunchyroll, e dopo un primo episodio che ha già lasciato il segno sugli appassionati, nel secondo abbiamo assistito ad un Easter Egg con protagonista una famosa attrice di Hollywood.

L'inizio delle avventure di Yuji Itadori, un giovane ragazzo che abbiamo visto sin da subito alle prese con terribili demoni maledetti, non ha fatto certamente trapelare il suo vero carattere al di fuori di questi combattimenti a dir poco violenti. Yuji è infatti come tutti gli altri teenager, se preso in un contesto differente da quello descritto poco fa, e come tutti i ragazzi della sua età ha lo stesso tipo di interessi.

Dopo gli eventi del primo episodio, che hanno unito Yuji con la maledizione del Demone Sukuna, il potente Stregone Satoru Gojo decide di portare il ragazzo alla Tokyo Metropolitan Technical High School of Sorcery, un istituto speciale dove avviene la formazione di promettenti giovani, che dovranno contrastare le maledizioni.

Al momento dell'ingresso nella scuola Yuji deve incontrare il preside, ed è in questa occasione che una famosa attrice fa la sua comparsa. Entrando nell'ufficio il protagonista si presenta con queste parole: "Sono Yuji Itadori! Mi piacciono le ragazze com Jennifer Lawrence!", rendendo la scena molto più giocosa di quella che dovrebbe essere in realtà. Un riferimento molto simpatico, che manifesta anche una certa fedeltà rispetto alla controparte cartacea, dove Yuji si è presentato con la medesima frase.

Ricordiamo che l'esordio dell'anime ha portato ad un aumento delle vendite per il manga Jujutsu Kaisen, e vi lasciamo a tutti i dettagli della prima puntata.