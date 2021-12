Jujutsu Kaisen: Jogo diventa un particolare, spaventoso diffusore di aromi

Con il recente debutto del lungometraggio prequel Jujutsu Kaisen 0 nei cinema giapponesi, era inevitabile l'arrivo di nuovi oggetti di merch. Quello che però vedrete, è assolutamente fuori dalla norma, qualcosa d'inpensabile. Jogo, spirito antagonista che combatté con Gojo, è divenuto un diffusore di aromi!

Una delle battaglie più iconiche della prima stagione anime di Jujutsu Kaisen è quella tra Satoru Gojo e lo Spirito di livello speciale Jogo. Mentre si faceva beffe di lui, il professore di Yuji, Fushiguro e Nobara offrì al pubblico un primo sguardo all'Espansione del Dominio, tecnica riservata solamente agli Stregoni più forti.

Sulla base di questa iconica battaglia, è stato prodotto un particolare oggetto di merchandise, uno dei più strani mai visti. La testa di Jogo, che pare essere un vulcano fumante, è diventata un diffusore di aromi che permea l'ambiente di gradevoli fragranze.

Come potete vedere dal tweet in calce all'articolo, e dal video condiviso dal canale YouTube di Shonen Jump, dal volto mozzato dell'antagonista fuoriesce del fumo aromatizzato per l'ambiente. Da oggi, i profumi per la casa non saranno più gli stessi.

E voi, cosa ne pensate di questo strambo e quasi inquietante oggetto di merch? Se siete in ritardo con i regali di Natale, questo potrebbe fare al caso vostro. Vi lasciamo alle illustrazioni di MAPPA volte a celebrare il successo di Jujutsu Kaisen 0 e a un cosplay di Jujutsu Kaisen su Maki e Nobara.