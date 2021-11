Jujutsu Kaisen al Jump Festa 2022! Novità in arrivo per la Stagione 2?

Alla più grande conferenza di casa Shueisha sarà presente Jujutsu Kaisen! Nelle ultime ore è stato infatti annunciato che tra i grandi protagonisti dell'annuale edizione del Jump Festa ci sarà anche l'opera di Gege Akutami. Ci saranno novità per quanto riguarda la Stagione 2 della serie anime?

Il Jump Festa 2022 si prospetta essere uno degli eventi migliori degli ultimi anni. Alla manifestazione dell'editore giapponese parteciperanno infatti opere come Boruto: Naruto Next Generations, Dragon Ball Super, My Hero Academia, ONE PIECE e Chainsaw Man. Ovviamente, tra i grandi nomi presenti all'evento non poteva mancare Jujutsu Kaisen, che nell'ultimo anno ha fatto segnare numerosi record.

Proprio dall'opera di Gege Akutami la community si aspetta un gradito annuncio: la Stagione 2 della serie anime. Questo annuncio è nell'aria da tempo: stando a un vecchio tweet del rapper Che Lingo, che ha già lavorato alla OST della prima stagione, Jujutsu Kaisen 2 è in fase di produzione presso Studio MAPPA.

Nel corso del panel che si svolgerà il 19 dicembre, molto probabilmente vedremo dunque un primo poster promozionale, una key visual o addirittura un teaser trailer. Le possibilità di vedere Jujutsu Kaisen Stagione 2 sono molto elevate, dato che pochi giorni dopo la manifestazione, nei cinema giapponesi debutterà il lungometraggio anime Jujutsu Kaisen 0, accompagnato nello stesso giorno dal romanzo ufficiale. Anche voi attendete con ansia l'arrivo della seconda stagione anime?