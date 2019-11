Jujutsu Kaisen e Kaguya-sama: Love is War sono tra i candidati del premio Shogakukan

Il premio Shogakukan è una delle competizioni di manga più importanti dell'anno e in questo 2019 sta per fare il suo ingresso la 65° edizione. Lo Shogakukan Mangasho, così chiamato in Giappone, premia diverse categorie, diversificando quindi le proposte, e tra i candidati di quest'anno spiccano titoli come Jujutsu Kaisen e Kaguya-sama: Love is War.

Le categorie di quest'edizione numero 65 del premio Shogakukan vedono i seguenti candidati. Per il miglior manga per bambini ci sono:

Neko, Hajimemashita di Konomi Wagata;

Super Mario-kun di Yukio Sawada;

Ben tre nomi invece si giocano il premio per il miglior manga shonen:

Maiko-san Chi no Makanai-san di Aiko Koyama;

How Heavy Are the Dumbbells You Lift? (Dumbbell Nan Kilo Moteru?) di Yabako Sandrovich e MAAM;

Jujutsu Kaisen di Gege Akutami.

Altri tre titoli anche per la lotta al premio di miglior manga shojo:

Koi to Dangan di Nozomi Mino;

Seirou Opera di Kanoko Sakurakoji;

Nagi no Oitoma di Misato Konari.

Infine, arrivano anche i candidati per il premio a miglior manga generale:

Aoashi di Yūgo Kobayashi e Naohiko Ueno;

Mystery to Iu Nakare (Do not say mystery) di Yumi Tamura;

Kaguya-sama: Love is War di Aka Akasaka.

Tra questi il manga più conosciuto è Kaguya-sama: Love is War, annunciato in Italia da Star Comics e con una stagione animata già alle spalle. Ma anche Jujutsu Kaisen sta crescendo; fresco di annuncio di un anime, combatterà con una serie che ha già ricevuto una trasposizione quest'anno, ovvero How Heavy Are the Dumbbells You Lift. Quali sono i vostri preferiti per le vittorie delle varie categorie?