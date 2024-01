Jujutsu Kaisen, Kashimo ha completamente deluso le aspettative?

Hajime Kashimo era uno dei personaggi più interessanti dell'arco narrativo del Culling Game in Jujutsu Kaisen. Stregone centenario, Kashimo ha una potenza enorme, grazie alla quale ha mietuto numerose vittime durante il Girone Mietitore. Le aspettative nei suoi confronti erano molto alte ma, secondo la community, lo stregone le avrebbe completamente disattese.

Hajime Kashimo si è allenato per oltre 400 anni ed era lo stregone più forte del periodo Heian. Dopo un contratto stipulato con Kenjaku, durante gli eventi del manga di Jujutsu Kaisen egli vive in un corpo non suo, che il suo "alleato" ha preparato appositamente per renderlo un contenitore perfetto della forza dello stesso Kashimo.

In quanto pedina di Kenjaku, il suo obiettivo era quello di uccidere Sukuna, ma lo stregone non è mai riuscito nel suo intento. Negli unici combattimenti a cui ha preso parte, Kashimo è stato sconfitto in tutte le occasioni. Dopo la morte di Gojo, Kashimo scende in campo in Jujutsu Kaisen per affrontare il temibile Re delle Maledizioni, ma trova la morte poco dopo.

Una fine ingloriosa per una figura capace di uccidere più di 40 persone nel Girone Mietitore: un numero di vittime molto alto, che nessuno sembrava mai aver raggiunto. Proprio in virtù di questo risultato nel Culling Game, la community di Jujutsu Kaisen sperava che il combattimento di Kashimo contro il Re delle Maledizioni fosse più avvincente o che addirittura desse allo stregone una chance di vittoria. Purtroppo, però, tali aspettative sono state pienamente disattese.



In ogni caso, bisogna considerare che Kenjaku ha aggiunto nel Culling Game più di mille giocatori, fra cui anche stregoni senza esperienza e persone normali trasformati in esseri soprannaturali: il numero di vittime di Kashimo, insomma, potrebbe essere meno impressionante di quanto pensassimo. Attualmente, inoltre, Sukuna è pressoché impossibile da battere, dimostrando di essere un avversario ostico per chiunque. Tuttavia, la fine di Jujutsu Kaisen nel 2024 potrebbe mostrare l'abbattimento del Re delle Maledizioni.