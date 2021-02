Jujutsu Kaisen: Kento Nanami è più elegante che mai in questo cosplay femminile

Prima che l’anime di di Jujutsu Kaisen si spostasse sui continui e frenetici scontri mostrati di recente, i primi episodi dell’anime hanno introdotto molti dei personaggi più meno rilevanti nella storia di Yuji Itadori, e tra questi uno in particolare sembra aver colpito l’attenzione di una fan che ha deciso di dedicargli uno splendido cosplay.

Si tratta dello stregone di grado 1 Kento Nanami, apparso in qualità di supervisore durante alcune missioni svolte dal protagonista per migliorare la padronanza dei suoi poteri. Come molti altri stregoni e insegnanti dell’Istituto di Arti Occulte di Tokyo, Nanami ha una personalità unica, appare infatti freddo, distaccato, capace di separare il sentimentalismo dal lavoro e dal suo dovere, cosa che lo rende un avversario particolarmente pericoloso.

Per rendere omaggio a Nanami, l’utente @chameleahn.cos ha condiviso sui social le immagini che trovate in calce, ricreando alla perfezione il design elaborato da Akutami, con tanto di occhiali, cravatta leopardata e la piccola mannaia, che utilizza come sua arma principale.

Cosa ne pensate di questo simpatico e fedele omaggio ad uno dei mentori di Yuji? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Ricordiamo che dagli eventi del capitolo 137 sembra che presto vedremo uno scontro tra due protagonisti, e vi lasciamo ad un video che mostra la vera potenza di Panda.