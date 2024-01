Jujutsu Kaisen lancia la bomba: 'qualcosa di pazzesco succederà nei prossimi capitoli'

Il 2024 si è aperto nel segno di Jujutsu Kaisen, che sta facendo registrare vendite incredibili nel territorio giapponese. Il meglio, però, a quanto pare deve ancora arrivare. Molto presto qualcosa di pazzesco accadrà in Jujutsu Kaisen, stando all'anticipazione clamorosa lanciata dall'editor di Akutami-sensei. Fate attenzione agli spoiler!

Jujutsu Kaisen finirà nel corso di quest'anno, ma il mondo degli Stregoni sta per subire l'ennesimo scossone. Dopo la morte del più forte, qualcos'altro di clamoroso succederà molto presto. Ma che cosa potrebbe davvero accadere di così stupefacente?

A lanciare l'indiscrezione è stato l'editor di Gege Akutami. Stando a quanto riferito dall'editor Junya Fukuda, "qualcosa di scioccante e stupefacente sta per succedere nei prossimi due capitoli di Jujutsu Kaisen". Quest'affermazione lancia due grosse possibilità, che andiamo ora ad analizzare.

In Jujutsu Kaisen 247 Sukuna ha ucciso Higuruma, che però è riuscito ad affidare la sua Spada del Boia a Itadori. Il cliffhanger finale del capitolo ha lasciato i fan con il fiato sospeso. Yuji sta per colpire alle spalle Sukuna con l'arma dell'avvocato, che ricordiamo è in grado di uccidere chiunque con solamente un colpo. Con l'uscita di Jujutsu Kaisen 248 scopriremo se davvero Yuji riuscirà a colpire Sukuna, cosa che appare comunque molto poco probabile. E allora cosa potrebbe succedere? Le ipotesi, per i fan sui social, sono tre.

L'avvenimento sconvolgente di Jujutsu Kaisen potrebbe essere la morte di Yuji Itadori. Finora nessuno shonen ha ucciso il suo protagonista, ma Gege Akutami potrebbe essere il primo a disfarsi del suo eroe principale. La seconda opzione sarebbe quella dell'arrivo dei rinforzi, con un clamoroso ritorno di Nobara Kugisaki. Non siamo infatti sicuri se la ragazza sia effettivamente morta dopo lo scontro con Mahito, oppure no. L'ultima ipotesi, la più attesa, potrebbe essere quella del ritorno di Satoru Gojo in Jujutsu Kaisen. E voi cosa vi aspettate, invece?