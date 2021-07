Jujutsu Kaisen: i lavori per la Stagione 2 sono cominciati? Il tweet del rapper Che Lingo

Una delle bombe dell'industria animata giapponese del 2021 è stata Jujutsu Kaisen. Curato dallo Studio MAPPA, l'adattamento animato dell'opera di Gege Akutami ha conquistato in breve tempo la community, che ora attende con ansia l'arrivo della seconda stagione. A dispetto delle previsioni, l'anime potrebbe tornare molto presto.

Per il fandom di Jujutsu Kaisen è certamente un periodo positivo. Dopo l'annuncio del ritorno del manga, fermo da diverse settimane a causa delle condizioni di salute precarie di sensei Akutami, arriva un'altra buona notizia.

Stando a quanto suggerito su Twitter dal rapper Che Lingo, che ha già lavorato alla OST della prima stagione dell'anime, Jujutsu Kaisen Stagione 2 sarebbe in fase di produzione. In realtà, il musicista britannico ha sganciato una bomba alquanto criptica, al momento impossibile da decifrare. Come potete notare nel tweet in calce all'articolo, infatti, si è limitato a un "Jujutsu Kaisen Season 2".

Cosa avrà voluto dire? L'ipotesi più concreta è che il rapper abbia appena firmato un accordo per partecipare alla OST della seconda stagione animata di Jujutsu Kaisen, ma la speranza è che in un qualche modo abbia voluto suggerire un imminente annuncio. In ogni caso, se a essere veritiera dovesse essere la prima opzione, sarebbe comunque ottimo, dato che vorrebbe dire che Studio MAPPA è al lavoro sulla serie.

Prima della Stagione 2, però, bisognerà attendere il 24 dicembre 2021, data di debutto del film Jujutsu Kaisen 0.