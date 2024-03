Jujutsu Kaisen contro i leak: l'appello ufficiale rivolto ai lettori

Mentre gli appassionati si chiedono se Yuji Itadori sia destinato a morire in Jujutsu Kaisen, c'è una cosa che preoccupa ancor di più il team dell'opera di Gege Akutami: i leak. Come accade spesso con le serie più famose, la piaga dei leak ha colpito anche Jujutsu Kaisen ed è stato chiesto "ufficialmente" di smettere con questa pratica.

La notizia ci arriva dall'account X/Twitter @jujutsu_PR, la pagina ufficiale degli aggiornamenti riguardo la Jujutsu Kaisen Exhibition. Chi segue questo profilo, si aspettava di trovare nuove informazioni sul tanto atteso evento dedicato al manga ma, proprio per questo, è stata pubblicata una nota che invita a smettere di diffondere spoiler in rete, per evitare che trapeli qualcosa in anticipo.

Ad ogni modo, le novità sull'esposizione saranno annunciate nel quindicesimo numero di Weekly Shonen Jump, che uscirà l'11 marzo, quindi non c'è comunque molto da attendere. Dal post di @jujutsu_PR si può intuire tutta la preoccupazione nei confronti dei leak e si chiede un aiuto esplicito per non anticipare nulla prima dell'uscita ufficiale dei nuovi aggiornamenti.

Un tempo, il problema dei leak era più contenuto ma, con la diffusione dei social, è aumentato a dismisura e opere di successo come My Hero Academia, Boruto: Two Blue Vortex e Jujutsu Kaisen sono colpite continuamente da utenti che pubblicano anticipazioni in continuazione.

Bisogna dire che, in alcuni casi, sono stati persino arrestati alcuni leaker stranieri dalle autorità giapponesi, a testimonianza di quanto sia scorretto il comportamento di alcuni influencer online. Intanto, vi ricordiamo che l'uscita di Jujutsu Kaisen 253 è vicina e non servirà attendere molto per scoprire come prosegue lo scontro finale del manga.