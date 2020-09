Jujutsu Kaisen: un leak rivela la nuova key visual e la durata della stagione 1

Manca meno di un mese al debutto di Jujutsu Kaisen, uno degli anime più ambiziosi dello Studio Mappa incaricato di adattare uno dei manga più promettenti di Weekly Shonen Jump. Ma per quanto tempo ci accompagnerà la prima stagione? A parlare è un noto insider che ne ha approfittato per rivelare anche una nuova locandina promozionale.

A pochi giorni dall'ultimo trailer di Jujutsu Kaisen trapelato in rete, la serie torna nuovamente a far parlare di sé tramite l'insider Spy. Attraverso uno dei suoi canonici post su Twitter, l'utente ha mostrato la nuova Key Visual dell'anime insieme a una piacevole sorpresa: la prima stagione dell'adattamento del manga di Gege Akutami si protrarrà in avanti per ben due cour, ovvero per un totale di circa 24 o 25 episodi.

Una notizia sicuramente piacevole per i fan che da mesi attendono il debutto dell'anime. Tuttavia, in rete qualcuno ha espresso le proprie perplessità in merito alla qualità dell'Attacco dei Giganti 4 che potrebbe risentire dei numerosi sforzi di Studio MAPPA. Ad ogni modo, non ci resta che attendere eventuali sviluppi, vi suggeriamo dunque di restare sintonizzati tra le nostre pagine per non perdervi ulteriori novità.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi, infine, che Jujutsu Kaisen arriverà in Italia su Crunchyroll tramite la formula streaming il prossimo 2 ottobre. E voi, invece, cosa ne pensate di questa notizia? Fatecelo sapere,come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.