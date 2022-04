Jujutsu Kaisen diventa un live action teatrale: svelati i volti degli attori

Gege Akutami ha fatto centro con Jujutsu Kaisen, un manga che era già sotto i riflettori anni fa ma che, con la produzione dell'anime di Studio MAPPA, ha acquisito una marcia in più. L'adattamento televisivo prima e quello cinematografico poi hanno spinto in alto la popolarità della serie, spingendo la creazione di prodotti alternativi.

Mentre il film Jujutsu Kaisen 0 continua a dominare al botteghino giapponese, sempre nel paese del Sol Levante si sta preparando un altro spettacolo, ma stavolta in carne ossa. Sì, Jujutsu Kaisen diventerà un live action teatrale, con attori veri che interpreteranno Yuji Itadori, Megumi Fushiguro, Satoru Gojo e tutti gli altri personaggi principali.

Ryuji Sato interpreterà Yuji Itadori;

Kazuaki Yasue interpreterà Megumi Fushiguro;

Erika Toyoharu è il volto di Nobara Kugisaki;

Satoru Gojo sarà invece interpretato da Ryosuke Miura;

Masanari Wada è l'attore scelto per Kento Nanami;

Rei Fujita è il villain Suguru Geto;

Motohiro Ohta ha il ruolo di Mahito;

Tact Igarashi è invece il demoniaco Ryome Sukuna.

Gli attori sono stati rivelati con un video dedicato al live action di Jujutsu Kaisen, dove tutti sfilano con i panni del loro personaggio. Nel tweet in basso sono poi visibili tutti uno per uno, pronti per entrare in azione. La seconda stagione di Jujutsu Kaisen invece arriverà nel 2023.