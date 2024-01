Jujutsu Kaisen, Mahito è un antagonista migliore di Sukuna?

In Jujutsu Kaisen, sia Mahito che Sukuna hanno dato del filo da torcere al nostro Yuji Itadori, che si è ritrovato di fronte a due villain a dir poco straordinari. Tuttavia, i loro ideali e obiettivi, oltre che le loro personalità, li rendono molto differenti tra loro. Chi è stato il miglior antagonista di Jujutsu Kaisen tra i due?

Partiamo dicendo che risulta difficile trovare una risposta definitiva a questo quesito, poiché sia Sukuna che Mahito occupano ruoli differenti nel corso della storia dell'anime e del manga. Ogni preferenza si basa solo su gusti e opinioni personali, ma cominciamo ad analizzare i due antagonisti.

Mahito è una presenza costante nella prima stagione di Jujutsu Kaisen, ma diventa il vero nemico della società degli stregoni durante l'arco narrativo dell'Incidente di Shibuya. Si tratta di una maledizione di livello speciale nata dall'odio reciproco che provano gli umani. Il suo obiettivo è quello di creare una realtà in cui le maledizioni possano vivere in pace, senza la presenza degli esseri viventi. La sua Mutazione Oziosa gli permette di trasformare chiunque tocchi in un mostro o in qualsiasi utensile che gli possa essere d'aiuto in battaglia, rendendolo un avversario temibile.

Ryomen Sukuna è il Re delle Maledizioni, considerato uno dei personaggi più potenti della serie. Era lo spirito maledetto di uno stregone, così abile da essere considerato quasi come un dio durante l'antichità. Decise di dividere la sua anima in venti dita, con la promessa che un giorno sarebbe tornato a diffondere il caos nel mondo. Contrariamente a Mahito, Sukuna agisce per soddisfare i suoi desideri personali e il suo reale obiettivo è quello di vivere in libertà secondo le proprie regole. Tuttavia, la sua peculiarità risiede nella sua immensa potenza: nessuno è mai riuscito a sconfiggerlo.

In sintesi, possiamo dire che Mahito spicca per i suoi ideali, mentre Sukuna per la sua forza. Entrambi sono i migliori antagonisti di Jujutsu Kaisen ma se la giocano bene anche contro altri villain degli anime. Voi avete una preferenza fra i due? Fatecelo sapere con un commento!