Jujutsu Kaisen: Maki come Black Mamba di Kill Bill in una fanart crossover

Kill Bill è uno dei film più famosi del nuovo millennio. Firmato da Quentin Tarantino, ci fa avventuriamo in una storia di vendetta seguendo il viaggio della Sposa, o Black Mamba, una delle assassine più letali prima che Bill la tradisse. E a distanza di anni la rivediamo, ma in uno speciale crossover con Jujutsu Kaisen ideato da un fan.

Attenzione, la fan art in questione è spoiler per chi non è in pari con il manga, quindi alla pubblicazione numero 149 di Jujutsu Kaisen. A essere protagonista della fan art di Elien, postata su Twitter e visibile in basso, è Maki Zenin. La studentessa di Tokyo ha messo spesso in mostra le proprie capacità con la spada e, seppur non abbia poteri magici come i colleghi, è dotata di una forza fisica smisurata.

Gli ultimi eventi l'hanno però ulteriormente temprata e resa più forte: il tradimento del padre, il sacrificio della sorella Mai e il ritorno in forze ha generato un'ondata di commenti da parte dei fan di Jujutsu Kaisen. Un cliffhanger così sanguinario che ha ispirato Elien nella realizzazione di questo crossover dove Maki si mostra con tutta la sua nuova forza.

Maki Zenin diventa così Black Mamba e sembra calarsi bene nella parte della protagonista del film di Quentin Tarantino. Sicuramente sarebbe abbastanza forte da destreggiarsi per bene in una pellicola del regista.