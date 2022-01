Jujutsu Kaisen: Maki in un perfetto cosplay spoiler dopo Shibuya

Gli spettatori di Jujutsu Kaisen hanno solo ammirato la superficie di questo mondo oscuro creato da Gege Akutami e animato da Studio MAPPA. Il film Jujutsu Kaisen 0 è un altro elemento importante di questo universo, ma il grosso della storia arriverà in occasione della seconda stagione, durante la quale ci saranno sconvolgimenti interessanti.

Ovviamente, i lettori del manga sono a conoscenza di eventi che verranno adattati in formato episodico in TV tra qualche anno. Con ben 170 capitoli, Akutami ne ha messa di carne al fuoco per Jujutsu Kaisen e, anche se ormai si sta dirigendo verso la fine, ci sono ancora dei personaggi che riescono a fare un exploit pazzesco. Maki Zenin è uno di questi, con un arco narrativo a lei dedicato dopo la saga di Shibuya che ha lasciato tutti i suoi fan attoniti.

Senza entrare nello specifico degli eventi per evitare di fare troppi spoiler, la cosplayer Geordie Holly ha voluto concentrarsi proprio su una delle ultime versioni della combattente viste nel manga. Il cosplay di Maki Zenin rispecchia quindi tutto il dolore della ragazza, non soltanto quello fisico a causa delle vistosissime ferite ma anche quello psicologico. Eppure, con la sua spada tra le mani, decide di continuare a combattere e scatenare la sua incommensurabile furia.

Jujutsu Kaisen si è confermato uno dei manga interessanti del 2021 e, con quello che c'è in palio, anche il 2022 sarà da fuochi d'artificio.