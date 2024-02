Jujutsu Kaisen, sarà Maki a salvare QUELLO Stregone? La teoria dei fan

Maki Zenin non compare sulle pagine del manga di Jujutsu Kaisen ormai da un po' di tempo: con un enorme potenziale ancora da mettere in mostra, i lettori pensano che l'autore Gege Akutami stia aspettando il momento più adatto per permettere alla maga del Clan Zenin di emergere in tutta la sua forza. Ecco la teoria dei fan.

L'ultima volta che abbiamo visto la strega nel manga è stato nel capitolo 196 di Jujutsu Kaisen, in cui è entrata nel Culling Game con un look totalmente differente e con un'enorme sete di sangue e vendetta. La sua ferocia e immensa potenza in battaglia è simile - se non addirittura superiore - a quella di Toji Fushiguro, il killer degli stregoni.

Nelle ultime pagine del manga, Yuta Okkotsu ha finalmente svelato la sua Espansione di Dominio, intrappolando sia Ryomen Sukuna che Yuji Itadori. Quest'ultimo, con un astuto piano, intende separare l'anima del Re delle Maledizioni dal corpo di Megumi Fushiguro utilizzando la sua Tecnica di Scambio delle Anime. Tuttavia, secondo una teoria dei fan, Maki, assente da tempo, potrebbe svolgere un ruolo chiave nel salvare suo cugino.

Con il suo eccezionale potenziale e l'assenza di Energia Maledetta in lei, Maki potrebbe facilmente entrare nel Dominio di Okkotsu, aiutando Yuji e tagliando via Sukuna da Megumi. La sua lunga assenza nel manga potrebbe indicare un ruolo prestabilito per lei da Gege Akutami, analogamente a quanto accaduto per Yuta, che è riapparso per sconfiggere Kenjaku. Sebbene Itadori stia già lavorando al piano di separazione delle anime, Maki potrebbe essere il rinforzo necessario in caso di complicazioni. Intanto, il capitolo 249 di Jujutsu Kaisen promette faville ai lettori.