Jujutsu Kaisen: Maki vs Miwa in questo folle cortometraggio live-action

Jujutsu Kaisen 0 sta facendo un sacco di strada dopo la sua uscita nelle sale giapponesi la vigilia di Natale, e, mentre la seconda stagione della serie sulle arti occulte deve ancora essere confermata, un gruppo di fan registi ha deciso di ricreare una delle più grandi battaglie della prima stagione.

Sebbene Yuji Itadori sia il protagonista della serie anime, il Kyoto Goodwill Event Arc ci ha dato l'opportunità di assistere a una serie di battaglie tra lui e i suoi compagni di istituto di Tokyo contro gli studenti dell'istituto di Kyoto. La battaglia tra Maki e Miwa è stata una delle più importanti.

Yuji si è trovato a combattere contro personaggi del calibro di Aoi Todo e alla fine una nuova terrificante maledizione che lo ha spinto al limite, mentre la sua compagna di istituto Maki Zenin ha trovato una grande sfida da superare con il membro della classe del Kyoto Jutsu High, Kasumi Miwa.

Alla fine, Maki lascia la battaglia per sfidare la sorella gemella Mai, anche se l'intero evento viene messo in pausa quando le minacce soprannaturali che si accumulano sul Jujutsu Tech aumentano. Inutile dire che questo grande momento ha davvero permesso allo Studio MAPPA di sgranchirsi le gambe e di mostrare quanto incredibile possano essere le sue animazioni.

Re:Anime, i fan filmmakers che hanno colto l'opportunità di ricreare alcune delle più grandi battaglie di serie come Avatar The Last Airbender, My Hero Academia, Naruto, Hunter x Hunter, e altre ancora hanno condiviso il loro ultimo video che ricrea uno dei più grandi combattimenti della prima stagione di Jujutsu Kaisen, Maki vs Miwa, che potete vedere più sopra.

Attualmente, il primo film del franchise shonen sta ottenendo ottimi risultati nelle sale cinematografiche in Giappone, vendendo oltre un milione di biglietti al momento. Cogliendo l'opportunità di esplorare il periodo precedente all'arrivo di Yuji Itadori, il prequel ne approfitta anche per presentare al meglio Maki, in quanto la studentessa dell'Istituto di Arti Occulte ha un ruolo da svolgere nelle vicende di Yuta Okkotsu che ha una storia piuttosto tragica nell'universo creato da Gege Akutami.

Attualmente, nessun piano è stato rivelato su quando il prequel arriverà in Europa, anche se la popolarità dello shonen ci fa certamente credere che sarà più presto che tardi. Cosa ne pensate di questa incredibile ricostruzione live-action del combattimento tra Maki e Miwa nella prima stagione di Jujutsu Kaisen? Sentitevi liberi di farcelo sapere nei commenti qui sotto.

