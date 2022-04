Jujutsu Kaisen: Maki Zenin fiera e fedele all'anime in questo cosplay

Gege Akutami ha deciso di non introdurre troppi personaggi in Jujutsu Kaisen nella prima fase. Oltre il gruppetto principale di protagonisti, formati da tre studenti e un maestro, sono pochi gli altri individui introdotti. Tutti sono stati presentati pian piano, così da rendere sempre fresche le varie fasi della storia.

Soltanto con l'arrivo dell'arco narrativo del Goodwill Event si inizia a espandere nettamente il gruppo di stregoni di Jujutsu Kaisen. Molto prima dell'arrivo della scuola di Kyoto e di tutti gli studenti lì iscritti, Akutami ha deciso di presentare gli studenti del secondo anno dell'accademia di Tokyo che prenderanno parte all'evento. L'unica donna che si aggiunge è Maki Zenin, membro di uno dei clan più famosi nel mondo della stregoneria ma sempre ripudiata a causa dell'assenza di energia maledetta.

Maki è comunque fortissima e non si fa guardare dall'alto in basso da nessuno. Anche questo cosplay di Maki Zenin ideato e preparato da Tmmt lo fa capire molto bene. Il suo sguardo dice già tutto, e l'arma tra le mani non fa altro che consolidare il fatto che lei è forte anche senza la possibilità di usare tecniche maledette.

La ragazza cambia dopo Shibuya, ma anche con la nuova collaborazione tra Jujutsu Kaisen e Dolce & Gabbana.