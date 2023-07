Jujutsu Kaisen: la malvagità di Toji nel nuovo sketch dell'animatore Aditya

L’inizio della seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha aperto le porte sul passato di Satoru Gojo e Suguru Geto altro grande stregone del mondo ideato da Gege Akutami, e impegnato in un’importante missione minacciata da Toji Fughisuro, conosciuto col nome di Assassino Stregone per la sua carriera criminale.

Apparso solo per brevi sequenze alla fine del primo episodio e nel secondo, Toji sembra aver già raggiunto grande popolarità tra gli spettatori, grazie soprattutto alla sua attitudine menefreghista e alla sua ferocia sul campo di battaglia e anche a livello strategico per cercare di ostacolare la missione dei protagonisti, e uccidere la ragazza che stanno tentando di proteggere: Riko Amanai.

Aspettando di vedere cosa sia realmente in grado di fare, considerata la fama raggiunta dalle sue straordinarie capacità, Toji è stato omaggiato da un artista, Aditya che ha anche preso parte alla realizzazione del terzo episodio della seconda stagione come secondo animatore chiave del team. Aditya ha infatti disegnato lo sketch che potete vedere in fondo alla pagina, ritraendo Toji, con lo spirito maledetto sulla sua spalla sinistra, mentre volge lo sguardo ai fan, e li ringrazia per aver visto il 27esimo episodio di Jujutsu Kaisen. Fateci sapere, come di consueto, cosa ne pensate di questo disegno lasciando un commento qui sotto.

In conclusione, ricordiamo che l’episodio 2x03 di Jujutsu Kaisen ha mostrato la brutale morte di un protagonista, e vi lasciamo al leak secondo cui la quarta puntata sarà straordinaria dal punto di vista tecnico-realizzativo, anticipazione interessante visti gli alti standard a cui ci ha ormai abituato lo studio MAPPA.