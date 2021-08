Jujutsu Kaisen: quanto manca al sanguinoso Culling Game? Il punto sulla situazione

Il ritorno in grande stile di Gege Akutami con il capitolo 153 di Jujutsu Kaisen ha portato interessanti novità nel mondo di Yuji e compagni. I protagonisti vengono infatti a sapere dell'esistenza di un fight club clandestino organizzato da uno studente della Jujutsu High, a cui decidono di avvicinarsi in vista del pericoloso torneo Culling Game.

In seguito al breve, ma sanguinoso, capitolo 152 in cui Maki ha consumato la sua feroce vendetta nei confronti della famiglia, l'ultimo appuntamento con l'opera di Akutami si è dimostrato altrettanto importante per la preparazione di Yuji e Megumi. I due protagonisti sono infatti venuti a conoscenza dell'esistenza di un fight club gestito da Kinji Hakari, studente del terzo anno sospeso dall'Istituto di Arti Occulte, e spesso elogiato da Satoru Gojo e Yuta Okkotsu in quanto a potenza e capacità combattive.

Considerando le regole stabilite dal perfido Kenjaku, il Culling Game si prospetta come una serie di battaglie intense e sanguinolente, un'immenso confronto dove perderanno la vita decine se non centinaia di persone. E non sembra mancare molto. Poco prima di prendere parte ad uno scontro nel fight club di Hakari, Yuji e Megumi discutono del tempo rimasto per prepararsi.

Mentre Megumi manifesta la sua preoccupazione per il termine di partecipazione di sua sorella Tsumiki al "gioco", Yuji guarda il cellulare e specifica che mancano esattamente nove giorni all'inizio del torneo. Riusciranno i due a reclutare tra le loro fila il misterioso Hakari? La risposta arriverà probabilmente nel capitolo 154, disponibile lunedì 9 agosto 2021 su Manga Plus.