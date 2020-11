Jujutsu Kaisen: il manga celebra la serie animata con un capitolo esilarante

Visti i ritardi con la pubblicazione del capitolo 130 di Jujutsu Kaisen, il mangaka Gege Akutami ha dato vita a un particolare speciale che omaggia l'anime e il manga stesso.

Il nuovo capitolo di Jujutsu Kaisen, pubblicato su Weekly Shonen Jump, è stato molto diverso da quello che si aspettavano i lettori. Come accennato nelle stesse pagine, il creatore Gege Akutami ha riscontrato qualche problema con la programmazione del capitolo 130 e per non deludere i fan ha deciso di pubblicare lo speciale "Capitolo 129.1".

Nelle esilaranti vignette pubblicate questa settimana, i protagonisti Yuji Itadori, Megumi Fushigoro, Nobara Kugisaki e Gojo Satoru si prendono gioco di loro "padre" Gege Akutami, affermando che il capitolo è una celebrazione all'anime piuttosto che una scadenza mancata.



I personaggi di Jujutsu Kaisen, poi, cambiandosi d'abito, pasticciano lo sfondo delle pagine e giocano con le vignette, andando a rompere la famosa quarta parete. Lamentandosi di essere bloccato nel corpo di Yuji, anche il temibile Sukuna interviene in questo esilarante capitolo. E voi che ne pensate di questo speciale? Vi piacerebbe leggere più spesso questa tipologia di capitoli? L'anime è un successo, le vendite del manga di Jujutu Kaisen sono alle stelle. I fan di Satoru Gojo si sono riversati sui social dopo l'ultimo episodio di Jujutsu Kaisen.