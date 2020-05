Jujutsu Kaisen: il manga cita Hunter x Hunter nell'ultimo volume

La rivista Weekly Shonen Jump è uno dei traguardi più ambiti da ciascun autore manga, complice anche la popolarità del magazine sul suolo nazionale. Non è insolito, infatti, che alcune opere riescano a ottenere un successo incredibile in un brevissimo lasso di tempo, proprio come è accaduto recentemente a Jujutsu Kaisen.

Il manga di Gege Akutami è uno dei baluardi della nuova generazione di Jump, una serie che è riuscita a superare le 4 milioni di copie vendute in soli 10 volumi senza la spinta di un adattamento animato, un unicum del suo genere. A tal proposito, ne approfittiamo per ricordarvi che un anime di Jujutsu Kaisen è previsto per il mese di ottobre e uscirà anche su Netflix.

L'autore, in più occasioni, ha rivelato di essere un fan di Hunter x Hunter, al punto tale da citare i tatuaggi sul viso di Hisoka nel suo protagonista nella copertina del numero di Jump di 4 mesi fa. Con l'uscita dell'11° volume del manga, Akutami sensei ne ha approfittato per proporre una nuova citazione al fumetto di Yoshihiro Togashi, nella fattispecie nei riguardi della cover a colori. Come potete notare voi stessi dal confronto allegato in calce alla notizia, oltre alla stesso numero d'uscita del tankobon, entrambi i personaggi sono ritratti nella stessa posa, con una mano sul viso a coprire la bocca.

E voi, invece, la considerate una semplice citazione o Jujutsu Kaisen vuole ergersi a erede di Hunter x Hunter? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.