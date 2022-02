Jujutsu Kaisen: il manga domina le classifiche di vendita di gennaio 2022

L'uscita nelle sale giapponesi del film Jujutsu Kaisen 0, e la serie di concitati e interessanti eventi che Gege Akutami sta raccontando nel manga, hanno portato ad un impressionante incremento nelle vendite, che nel primo mese del 2022 ha già raggiunti risultati incredibili, vediamoli nel dettagli.

Stando infatti alla classifica mensile condivisa da @WSJOricon, che trovate in fondo alla pagina, Jujutsu Kaisen sarebbe arrivata ad occupare ben quattordici posizioni su venti. Si tratta ovviamente di una classifica limitata, che considera solo i titoli pubblicati da Shueisha, e che quindi non comprende le altre grandi case editrici del settore, ma rimane un traguardo fondamentale per la crescita dell'opera.

Il diciottesimo volume domina la classifica con più di un milione di copie vendute, e le uniche serie che sono state in grado di inserirsi tra la storia di Yuji Itadori, sono Tokyo Revengers, Dr. Stone, Black Clover , Mystery to Iu Nakare, Mairimashita, Iruma-kun e Record of Ragnarok. È anche interessante notare come i primi due volumi dell'opera sono stati acquistati da più di centomila lettori, e soprattutto il volume 0, sul quale è basato il film, si è posizionato quarto con 218mila copie.

Per finire ricordiamo che il manga di Jujutsu Kaisen andrà in pausa per un breve periodo.