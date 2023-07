Jujutsu Kaisen, il manga potrebbe non finire in fretta: la novità di Gege Akutami

Il termine del Girone Mietitore è vicino e i protagonisti di Jujutsu Kaisen, dopo tante difficoltà, si stanno preparando per l'ultima grande battaglia della serie.

In passato, Akutami aveva già detto che aveva posto il 2023 come obiettivo per la conclusione della sua serie, rimarcandolo anche a fine 2022. Ci sono infatti tanti eventi importanti con Gojo e gli altri che stanno avendo luogo in questo momento, con tutti i protagonisti e antagonisti sopravvissuti che sembrano alle prese con una grande battaglia finale. Eppure forse ci vorrà un po' più del previsto.

In un commento dedicato alla serie, Gege Akutami ha parlato del finale in vista. "Non so parlare inglese, ma solo in giapponese, e non ho viaggiato una sola volta fuori dal Giappone. Il fatto che il mio manga sia stato in grado di attraversare l'oceano e di aver entusiasmato così tante persone è una cosa misteriosa ma sono anche grato. Farò del mio meglio per soddisfare le aspettative dei fan di tutto il mondo mentre concludo la storia di Jujutsu Kaisen e anche mentre lavoro sui manga futuri."

Una nota che sembra far pensare a un finale molto vicino per Jujutsu Kaisen, ma interviene poi l'editor del mangaka che afferma "Il manga non finirà presto, ma è nella fase in cui sta tirando le fila". Una precisazione sicuramente necessaria, dato che dal commento del mangaka si poteva intendere un finale molto più vicino di quanto si pensasse. Certo, con i combattimenti finali in corso, non mancherà comunque molto tempo, ma Jujutsu Kaisen ha delle cose da concludere prima del finale.