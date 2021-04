Jujutsu Kaisen: il manga va in pausa, il capitolo 148 posticipato di due settimane

Mentre la trasposizione animata di Jujutsu Kaisen sta facendo crescere a dismisura le vendite del manga, che ha raggiunto le 45 milioni di copie in tutto il mondo, sembra che sia la rivista Weekly Shonen Jump che l'autore Gege Akutami si prenderanno una pausa, causando così uno stop di circa due settimane alla storia di Yuji Itadori e compagni.

L'informazione è giunta tramite il post che trovate in calce alla notizia, pubblicato su Twitter dalla fan page principale dedicata alla serie. Come specificato dall'insider sembra che dopo la pubblicazione del capitolo 147, prevista per il 25 aprile sul sito ufficiale Manga Plus, non ci sarà nessun capitolo per due settimane.

Come era prevedibile, visto l'avvicinarsi della Golden Week, periodo di vacanza e festività in Giappone, la prima settimana di stop è legata alla pausa primaverile annunciata da Weekly Shonen Jump nei giorni scorsi, che causerà uno slittamento anche dei capitoli di ONE PIECE, My Hero Academia e Black Clover, mentre la seconda sembra essere unicamente legata ad una decisione dell'o stesso autore Gege Akutami.

Ricordiamo che lo scontro dell'episodio 24 è diventato un AMV ufficiale con Remember, e vi lasciamo alla nuova linea di sneaker dedicate ai protagonisti, nate dalla collaborazione tra Jujutsu Kaisen e Syunsoku.