Jujutsu Kaisen: il manga raggiunge My Hero Academia e arriva a 65 milioni di copie

Su Weekly Shonen Jump, al netto di qualche pausa di una settimana che ne interrompe temporaneamente la pubblicazione, continua la saga di Jujutsu Kaisen. Al centro delle vicende attualmente c'è Yuta Okkotsu, il protagonista del volume 0 e tornato alla ribalta nel settore animato grazie al recente film Jujutsu Kaisen 0.

Nel frattempo, prosegue in Giappone anche la pubblicazione dei volumi con cadenza trimestrale. Come di consueto, la raccolta di capitoli è leggermente più indietro e in questo momento si sta occupando di narrare la fase dedicata a Higuruma, l'avvocato affrontato da Yuji ormai una quindicina di capitoli fa in Jujutsu Kaisen. A lui è stata dedicata la copertina del volume 19 che, in Giappone, è in fase di lancio. Il suo arrivo ha quindi aumentato i numeri di stampa della serie.

Shueisha ha confermato che Jujutsu Kaisen è arrivato a ben 65 milioni di copie stampate con soli 19 volumi, che corrispondono a circa 3,42 milioni di copie per volume in media. In numeri assoluti, Jujutsu Kaisen ha raggiunto My Hero Academia e potrebbe superarlo alla pubblicazione del volume 20, mentre guardando la media il manga di Gege Akutami è molto più avanti e sta continuando a confermarsi come una delle hit di Shueisha più importanti di sempre, giocandosela anche con ONE PIECE.