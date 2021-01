Jujutsu Kaisen: il manga sfiora una crescita del 300%, stampate 25 milioni di copie

Shueisha ha appena confermato che il manga di Gege Akutami Jujutsu Kaisen ha superato quota 25 milioni di copie in circolazione, tra cartaceo e digitale. La casa editrice ha affermato che 5 milioni di copie sono state stampate negli ultimi quattordici giorni, e che il manga ha venduto almeno due milioni di queste nell'ultima settimana.

I numeri confermano una crescita nel numero di Volumi stampati del 290% rispetto allo scorso ottobre, mese in cui ha debuttato l'adattamento anime di Studio MAPPA. Più nello specifico, in Giappone sono state stampate due milioni di copie al mese tra ottobre e dicembre, e dieci milioni di copie dal 16 dicembre al 25 gennaio. Si tratta della seconda crescita più veloce degli ultimi due anni dopo Demon Slayer, e della terza degli ultimi dieci dopo Demon Slayer e Assassination Classroom.

Al momento il manga di Akutami occupa quindici delle sedici posizioni nella classifica dei manga più venduti della scorsa settimana, con il Volume 33 de L'Attacco dei Giganti saldamente in prima posizione. Demon Slayer invece è completamente sold out e di conseguenza è fuori dalla classifica, ma in generale, a gennaio, ha comunque venduto il triplo del manga di Akutami con un weekend in meno.

L'anime di Jujutsu Kaisen è attualmente trasmesso su Crunchyroll ed essendo composto da due cour, ci terrà compagnia almeno fino al 27 marzo. Riuscire a mantenere questi ritmi non sarà felice, ma è estremamente probabile che nel prossimo futuro il manga superi persino le 50 milioni di copie in circolazione.