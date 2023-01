Jujutsu Kaisen è il manga più venduto nel 2022 per Oricon: superato anche ONE PIECE

Jujutsu Kaisen ha avuto una straordinaria capacità di conquistare un impressionante pubblico in breve tempo, merito di una grande storia dalla mente del geniale autore, Gege Akutami, e da un adattamento animato di altissima qualità che ha contribuito di certo a far parlare della serie in tutto il mondo.

Con il finale di Jujutsu Kaisen sempre più prossimo, in molti hanno iniziato a domandarsi come si concluderà la storia di Yuji alla luce degli ultimi risvolti narrativi. Ad ogni modo, lo scorso anno è stato davvero straordinario per la saga dal momento che soltanto gli incassi garantiti dai volumi del manga, secondo il noto servizio nipponico Oricon, sono ammontati sino a circa 78 milioni di euro, ben più di quelli di ONE PIECE che nel 2022 si è fatto valere per un reddito di 50 milioni di euro.

Un numero che ribadisce ulteriormente l'importanza del franchise, soprattutto se rapportati ai migliori 30 titoli collocati nella classifica di Oricon e che vi invitiamo ad osservare tra gli allegati in calce alla notizia. Ovviamente non è detto che la cifra possa essere emulata anche quest'anno, tuttavia tutte le agenzie continueranno di certo a monitorare il gioiellino di Gege Akutami.

