Jujutsu Kaisen: il mangaka Gege Akutami vi augura un buon 2020 con un bellissimo artwork

Gege Akutami ha di che festeggiare, visto che molto probabilmente vedremo presto in tv e sulle piattaforme streaming l'adattamento di Jujutsu Kaisen, il suo celebre manga lanciato da Shueisha nel marzo del 2018. Il mangaka a questo proposito ha deciso di condividere la sua felicità con i fan, pubblicando un bellissimo artwork per celebrare l'anno nuovo.

In calce all'articolo potete dare un'occhiata al suo disegno, ritraente il giovane protagonista Yuuji Itadori. Il disegno ovviamente non vuole suggerire alcuna pausa, visto che il manga continuerà comunque le pubblicazioni fino alla fine dell'anno. Il capitolo 89 sarà infatti distribuito il prossimo 22 dicembre.

Vi ricordiamo che l'opera attualmente conta 7 Volumi disponibili, con l'ottavo in programma per il 4 gennaio 2020. Ad oggi sono stati adattati solamente 61 degli 88 capitoli disponibili, quindi siamo certi che entro giugno del prossimo anno potremo mettere le mani su altri due tankobon.

Casomai non aveste ancora avuto modo di recuperarlo, vi ricordiamo che Jujutsu Kaisen è un battle shonen abbastanza serio, con poco spazio per le risate e diverse citazioni all'occulto e alla stregoneria. Il manga è stato accolto con il plauso di critica e pubblico e ha piazzato oltre due milioni di copie in poco più di un anno. Visto il successo riscosso dall'opera cartacea, non è quindi una sorpresa che circolino diversi rumors sull'adattamento anime.

