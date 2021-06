Jujutsu Kaisen: il mangaka di UQ Holder e Negima applaude Jump per la pausa

L'autore Gege Akutami ha preso qualche pausa ultimamente per riprendersi dal lavoro su Jujutsu Kaisen. Tuttavia, questi brevi stop non sono bastati al mangaka per riprendersi completamente ed è per questo che Weekly Shonen Jump ha imposto uno stop lungo a Jujutsu Kaisen.

Il gesto della casa editrice Shueisha non è passato inosservato. Negli ultimi anni, la rivista ha permesso a sempre più autori e manga di fare una o due settimane di pausa in periodi particolari, ma col caso Kentaro Miura sembra essere esplosa nuovamente l'attenzione sul problema del sovraccarico di lavoro.

Per questo è stato molto apprezzato dal pubblico lo stop a Jujutsu Kaisen imposto dalla redazione, facendo capire che sono gli stessi editor che tengono alla salute dei propri autori. Oltre i tanti fan di tutto il mondo, sulla questione è intervenuto anche un noto mangaka: Ken Akamatsu, famoso per Negima e UQ Holder.

L'autore ha lasciato un messaggio sul proprio account Twitter: "Weekly Shonen Jump, al contrario di Sunday e Magazine, non ha idol sulla propria cover. Ciò significa che i mangaka hanno più lavoro da fare. In più, per molto tempo, il Magazine ha accettato che i mangaka si prendessero pause lunghe. Invece il Jump ha sempre avuto quell'atmosfera da 'le pause non sono ammesse'. Quindi è davvero ottimo che gli editor di Jump abbiano offerto una lunga pausa all'autore."

Anche Akamatsu ha quindi apprezzato il gesto della redazione che sembra voler cambiare metodologia di produzione dei manga in futuro, e Jujutsu Kaisen potrebbe essere solo il primo della lista.