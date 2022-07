Jujutsu Kaisen: MAPPA commenta la sorprendente popolarità di Todo

Jujutsu Kaisen è arrivato agli apici del settore grazie al grande successo ottenuto dalla prima stagione della serie anime, prodotta dallo studio MAPPA. La produzione si è dimostrata piuttosto convincente, e fedele al manga di Gege Akutami, facendo crescere la popolarità dei protagonisti, e di un personaggio secondario in particolare.

Nel corso del panel dell’Anime Expo 2022 dedicato alla serie sono intervenuti alcuni degli autori e dei producer per parlare dell’incredibile esplosione della serie. Hiroaki Matsutani, uno dei produttori, ha voluto sottolineare quanto sia rimasto sorpreso dalla popolarità raggiunta da Aoi Todo, studente del terzo anno alla Jujutsu High, molto legato al protagonista Yuji Itadori, ma che, tutto sommato, ricopre un ruolo davvero marginale nella storia.

L’intero team di animatori di MAPPA, stando a quanto rivelato da Matsutani, non si aspettava che un personaggio secondario ottenesse un’accoglienza del genere tra i fan. Todo appare spesso in video dedicati alla serie, in fanart, e proprio durante lo stesso Anime Expo, tantissimi appassionati americani hanno ribadito l’affetto per lo stregone. La forza e la fiducia in sé stesso con le quali si è presentato Todo nell’arco del Kyoto Goodwill sembrano aver conquistato anche una grande fetta del pubblico giapponese. E voi cosa ne pensate di Todo? Ditecelo nei commenti.

