Jujutsu Kaisen: MAPPA mostra il design dei nuovi personaggi, confermata la censura per Eso

L'episodio 21 di Jujutsu Kaisen ha segnato la conclusione dell'arco narrativo più lungo di questa prima stagione, ma prima di salutare Yuji e compagni la serie dovrà mettere in scena un'ultima saga, in cui appariranno alcuni volti nuovi. Tra questi figura anche Eso, un estroverso personaggio che MAPPA ha deciso di censurare.

Senza addentrarci in territorio spoiler possiamo anticipare che Eso sarà uno dei personaggi più importanti del prossimo arco narrativo, "L'origine dell'obbedienza", composto da otto capitoli e presumibilmente adattato dall'anime nel corso dei prossimi tre episodi. L'episodio 21 ha trasposto gli eventi raccontati nei capitoli 53 e 54, quindi possiamo aspettarci che l'ultima parte della stagione prosegua fino al 62 circa, adattando un totale di 7 Volumi.

In calce potete dare un'occhiata al design del personaggio, così come proposto da Gege Akutami e dallo staff di MAPPA. Come potete notare il secondo disegno è un po' meno esplicito, con un paio di pantaloni scuri che sostituiscono il reggicalze. La scelta è probabilmente dovuta alla fascia oraria in cui Jujutsu Kaisen viene trasmesso in Giappone, ed è sempre possibile che MAPPA mantenga il design originale nella versione DVD.

In attesa dell'uscita dell'episodio 22, vi ricordiamo che potete leggere Jujutsu Kaisen gratuitamente su MangaPlus, supportando così sia l'autore che Shueisha. Lo scorso 7 marzo è stato pubblicato il capitolo 141, mentre la prossima uscita è prevista per mercoledì 14 alle 17:00 in punto.