Jujutsu Kaisen, MAPPA è lo studio più adatto a dare vita all'anime?

Il manga di Jujutsu Kaisen presenta numerose sequenze complesse da trasportare in formato anime, ma difficilmente lo Studio MAPPA ha deluso le aspettative degli spettatori. Conosciuto precedentemente per aver dato vita ad Attack on Titan, Tokyo Ghoul e Dororo, questa casa d'animazione ha una carriera costellata da numerosi capolavori.

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen si è conclusa nel dicembre 2023 con 23 episodi, che hanno coperto in modo approfondito sia l'arco dell'Inventario Nascosto, adattando il Passato di Gojo in Jujutsu Kaisen, che il tanto atteso Incidente di Shibuya. La terza stagione è già stata confermata e si concentrerà sull'arco dei Culling Games, ossia del Girone Mietitore.

Nel complesso, lo Studio MAPPA ha saputo adattare fedelmente il manga realizzato da Gege Akutami, riuscendo a catturare anche l'attenzione dei lettori dell'opera originale. Tuttavia, lo studio è riuscito a donargli una nuova tridimensionalità aggiungendo delle sequenze chiave che non sono state precedentemente aggiunte nella serie a fumetti.

Diversi episodi hanno subito delle modifiche ma nessuna è stata così significativa come quella avvenuta nella puntata di Jujutsu Kaisen 2x23, l'ultima della seconda stagione. L'episodio ha animato quasi tre capitoli ma ha avuto modo di aggiungere delle parti estremamente significative non presenti nel manga, che illustravano la difficile condizione economica e sociale in cui si trova il quartiere di Shibuya e l'intero Giappone dopo la guerra di stregoni e spiriti maledetti.

La cura nei dettagli di Studio MAPPA, in particolar modo durante l'avvincente arco narrativo dell'Incidente di Shibuya, dimostra quanto questa casa d'animazione fosse adatta e preparata a trasportare questa serie sul piccolo schermo.