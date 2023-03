Jujutsu Kaisen, Mashle, Spy x Family e altri: gli annunci dell'Anime Japan 2023

Il futuro dell'industria animata giapponese prenderà forma all'Anime Japan 2023, una tra le più importanti manifestazioni del medium che aprirà i battenti nel fine settimana. La scaletta dell'evento è stata ufficializzata: Jujutsu Kaisen Stagione 2, Mashle: Muscle and Magic e Spy x Family sono solo alcuni degli stage programmati.

L'Anime Japan 2023 si terrà tra il 25 e 26 marzo a Tokyo, ma non solo. Sarà infatti possibile seguire la conferenza in streaming gratuito in tutto il mondo attraverso il sito ufficiale dell'Anime Japan tenendo conto del fuso orario con il paese del Sol Levante.

La due giornate di evento si dividerà in tre fasi conosciute come Red, Blue e Green Stage. In ognuna di essere verranno presentati gli anime che faranno compagnia al pubblico nel corso dei prossimi mesi. Ma quali annunci ci attendono all'Anime Japan 2023? Sarà su questo palco che arriveranno le promesse novità su Jujutsu Kaisen 2.

Nel tweet ufficiale in calce all'articolo trovate la programmazione ufficiale dell'Anime Japan 2023, che nella giornata del 25 marzo include special stage inerenti grandi produzioni come Demon Slayer, Rurouni Kenshin, Dr. Stone, Undead Unluck. Lo stesso giorno sarà presente anche Netflix, con vari annunci sugli anime in arrivo sulla piattaforma streaming. Il secondo giorno di evento sarà invece dedicato a serie anime come Spy x Family, di cui si attende un film e la seconda stagione anime, My Hero Academia, di cui verrà forse annunciata la Stagione 7, Attack on Titan: Final Season - Parte 3 cour 2, Tokyo Revengers, con i fan che attendono la terza stagione, e The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse.