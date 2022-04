Jujutsu Kaisen: Maurizio Merluzzo doppia Sukuna in un video

Sono tantissimi i fan in Italia che vorrebbero vedere Jujutsu Kaisen doppiato in italiano. Nonostante questa sia ancora attualmente un'ipotesi remota, vista la mancanza di un'ufficialità in merito, niente ha impedito a Maurizio Merluzzo e Mosè Singh dal cimentarsi nell'impresa di doppiare una scena.

Se Demon Slayer 2 sembra in fase di doppiaggio, nonostante i diritti siano passati totalmente tra le mani di Crunchyroll e Funimation, dall'altra nulla si sa ancora per un possibile adattamento in lingua nostrana di Jujutsu Kaisen, il recente fenomeno globale.

Oltre un anno fa Maurizio Merluzzo, doppiatore professionista, aveva scritto su Facebook che sarebbe tornato a doppiare Junichi Suwabe. Ovviamente non si sa se Merluzzo intendesse Grimmjow di Bleach o Sukuna della serie televisiva sopra citata, tuttavia come pesce d'aprile il doppiatore si è unito a Mosè Singh (Zenitsu in Demon Slayer) per doppiare una scena celebre dell'anime d Jujutsu Kaisen, la stessa che potete apprezzare in calce alla notizia e in cui quest'ultimo si cimenta nei panni di Yuji. Maurizio Merluzzo ha ovviamente scherzato con i suoi follower aggiungendo un messaggio criptico che, comunque, vi suggeriamo di prendere con le dovute precauzioni: "E se il pesce d'aprile fosse farvi credere che sia un pesce d'aprile?"

Ad ogni modo, non ci resta che attendere eventuali novità in merito per scoprire se riceveremo mai un adattamento italiano di Jujutsu Kaisen, come la community nostrana si augura, ma vi terremo aggiornati in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla faccenda.