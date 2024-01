Jujutsu Kaisen, Mechamaru poteva diventare uno Stregone di livello speciale?

Alla luce della seconda stagione di Jujutsu Kaisen, il cadavere maledetto Mechamaru comandato da Kokichi Muta, ha dimostrato di avere delle abilità esaltanti. Stregone della Kyoto Metropolitan Jujutsu High, non ha avuto modo di splendere come avrebbe potuto, ma da quel poco che si è visto avrebbe potuto dare del filo da torcere a molti personaggi.

Nato con un Giogo Divino, Kokichi ha un corpo fragile, che però è compensato da un'enorme quantità di energia maledetta: quest'ultima può essere utilizzata da Kokichi per la sua potente tecnica, la Puppet Manipulation. Tale potere gli consente di comandare robot simili a marionette, noti come Mechamaru, anche a distanza, permettendogli di partecipare alle lezioni di occulto con il suo alter ego senza essere presente fisicamente.

La sua modalità Ultimate Mechamaru, un omaggio a Evangelion in Jujutsu Kaisen, ha dimostrato abilità notevoli, con attacchi su larga scala e il controllo di un intero esercito di robot, diventando una minaccia anche per stregoni di alto livello come Kento Nanami. Prima di passare dalla parte della Tokyo Jujutsu High, Kokichi si alleò con Mahito e i suoi scagnozzi nella speranza di ricevere un corpo più sano. In quel momento, si scontrò con la scuola delle arti occulte di Tokyo, ottenendo una vittoria.

Dopo aver ricevuto il corpo desiderato attraverso la Mutazione Oziosa dell'antagonista, con l'arrivo dell'arco narrativo dell'Incidente di Shibuya, Muta ha tentato di uccidere Mahito. È stato in quel momento che ha trovato la morte. Nonostante non abbia mai ottenuto il titolo di "Stregone di Grado Speciale", i suoi poteri erano tali da essere considerati pericoloso anche per i più potenti della Tokyo Jujutsu High in Jujutsu Kaisen.