Jujutsu Kaisen: Megan Thee Stallion diventa Gojo in questo cosplay divino

Dopo aver raggiunto il successo nel 2019 con il singolo "Hot Girl Summer" in compagnia di due grandi nomi della scena rap statunitense, Megan Thee Stallion ha vissuto un’ascesa musicale che ha dell’incredibile. Ma la rapper non è solo una talentuosa artista, ma anche una fan sfegatata degli anime, come dimostra con un recente cosplay di Gojo da Jujutsu Kaisen.

La rapper non ha mai nascosto il suo amore verso l'industria degli anime, tant'è che da anni porta in vita i migliori personaggi attraverso rivisitazioni uniche e originali. Precedentemente, Megan Thee Stallion ha ricordato Soul Eater, stupendoci con un tributo diretto a Death the Kid, ma questa volta ricreato una versione originale e interessante di Satoru Gojo: diamole un'occhiata.

In questo cosplay di Satoru Gojo da Jujutsu Kaisen, l'insegnante della Tokyo Metropolitan Jujutsu Kaisen è ritratto al femminile, con dei lunghi capelli argentei, ma non mancano la sua iconica benda e i suoi occhiali da sole rotondi. Divertente e alla mano, Gojo non rappresenta il classico professore scolastico, ma stupisce quotidianamente i suoi studenti con metodi d'insegnamento anticonvenzionali ed efficaci.

Satoru Gojo è anche lo stregone più potente dell'intero universo creato da Gege Akutami: è uno dei soli quattro jujutsu ad aver ottenuto il titolo di "Grado Speciale", sintomo della sua immensa forza. Tuttavia, la sua capacità analitica e le sue abilità sono ciò che lo rendono una spanna sopra a qualsiasi essere esistente. Conoscete l'anime preferito di Megan Thee Stallion? Il titolo vi stupirà!