Jujutsu Kaisen: Megumi invade altri anime, ecco lo Stregone in 9 stili differenti

Diventato rapidamente uno dei personaggi principali della serie Jujutsu Kaisen, Megumi Fushigoro si sta rivelando uno degli alleati più importanti nella storia di Yuji Itadori, e un appassionato dell'opera di Akutami ha deciso di omaggiarlo immaginando come sarebbe in altre serie di successo, tra cui si trovano Jojo, Naruto e L'Attacco dei Giganti.

Nonostante Yuji e Satoru Gojo ricoprano le prime posizioni come personaggi più apprezzati della community, Megumi è riuscito a guadagnarsi comunque un discreto seguito, soprattutto per la spettacolarità che caratterizza le sue tecniche, come la Ten Shadows vista nella parte finale della prima stagione dell'anime. Il giovane studente del primo anno è infatti capace di evocare numerosi spiriti animali quali lupi, uccelli, serpenti, come alleati e combinare con loro attacchi speciali.

Una capacità che non troverebbe difficoltà ad inserirsi in diversi franchise, come una tecnica di Naruto ad esempio, o ancora sotto forma di uno Stand in Jojo. Ma come apparirebbe Megumi nei mondi ideati da Kishimoto e Araki? A questa domanda ha cercato di rispondere l'appassionato eefie_von, pubblicando su Reddit una fanart che ritrae Fushigoro in 8 stili diversi, ponendo al centro il design originale di Akutami.

Sembra che nel mondo di One-Punch Man Megumi avrebbe seguito lo stesso allenamento di Saitama, perdendo la sua singolare capigliatura, mentre in My Hero Academia apparirebbe privo di un costume da Hero, mentre ne L'Attacco dei Giganti ricoprirebbe un ruolo all'intero dell'Armata Ricognitiva. Il fan si è divertito anche ad immaginarlo anche come un atleta di Haikyu!!, un esper di Mob Psycho 100, e un ammazzademoni di Demon Slayer. Cosa ne pensate di questo omaggio a Megumi? Quale vi convince di più? Diteci la vostra nella sezione commenti.

Ricordiamo infine che il capitolo 156 di Jujutsu Kaisen è su Manga Plus, e vi lasciamo scoprire cosa ha comportato la sospensione di Hakari e Kirara dalla Jujutsu High.