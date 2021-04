Jujutsu Kaisen: Mei Mei è pronta a conquistarvi nel bel cosplay di Sronnie

La prima stagione dell'anime di Jujutsu Kaisen si è conclusa da poco e ha riscontrato un grande successo tra gli appassionati del genere, diventando una delle serie più seguite nella stagione autunnale e invernale, questo grazie soprattutto alla quantità di personaggi e situazioni stravaganti presentati sapientemente dall'autore Gege Akutami.

A rendere ogni episodio degno di nota è l'introduzione di nuovi personaggi che ricopriranno ruoli più o meno marginali nella storia del giovane Yuji Itadori, e tra questi c'è stata una particolare studentessa del primo anno che è interessata unicamanete ai soldi, ovvero Mei Mei. Per quanto non sia apparsa molte volte nel corso del Kyoto Goodwill Event, e in generale della prima stagione, le ultime puntate hanno anticipato un suo maggior coinvolgimento in futuro, e per omaggiarla la fan @sronnie ha pubblicato su Instagram le immagini che potete trovare in fondo alla pagina.

Il cosplay realizzato dall'appassionata presenta numerosi tratti in comune con il design originale, a partire dai capelli e dall'abito, ma a sottolineare ancor di più una somiglianza è la posa adottata da Mei Mei, mostrata come ultima immagine nel post. Cosa ne pensate di questa interpretazione? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

Ricordiamo che le vendite del manga di Jujutsu Kaisen hanno raggiunto quota 40 milioni di copie, e vi lasciamo all'annuncio del Jujutsu-Fest, un nuovo evento previsto per giugno.