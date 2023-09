Jujutsu Kaisen: il merchandise esclusivo sarà disponibile al New York Comic Con

La collaborazione tra Loungefly e Jujutsu Kaisen continua a stupire i fan con il rilascio di nuovi prodotti esclusivi per il New York Comic Con 2023.

La collaborazione tra Loungefly e Jujutsu Kaisen è iniziata a Gennaio, con il rilascio di una serie di mini borse che mostravano il momento in cui Yuji Itadori ha ingoiato una delle dita di Ryomen Sukuna. Da allora, la partnership ha prodotto una serie di altri prodotti, tra cui borse, portafogli, zaini e altri accessori.

I prodotti saranno disponibili presso lo stand Loungefly al New York Comic Con (stand n. 1000) e contemporaneamente rilasciati su loungefly.com il 12 ottobre, a partire dalle 9:00 PT.

Al momento Jujutsu Kaisen 2 è disponibile su Crunchyroll e la storia è appena entrata nel vivo con l'arco narrativo dell'incidente di Shibuya.

Se siete in cerca di un veloce ripasso prima di Shibuya, il canale Youtube ufficiale di Cruchyroll ha rilasciato un episodio riepilogativa di Jujutsu Kaisen.

Il merchandise di Jujutsu Kaisen sta facendo un ingresso significativo nei principali punti vendita, garantendo ai fan molti più gadget da aggiungere alle loro collezioni.



Mentre il conto alla rovescia per il New York Comic Con scorre, i fan possono prepararsi per immergersi nei tesori di Jujutsu Kaisen.