Jujutsu Kaisen: il messaggio dell'autore per l'inizio dell'arco di Shibuya

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha finalmente lanciato il tanto atteso arco narrativo dell'incidente di Shibuya, e la qualità con cui gli animatori di mappa hanno reso la nuova avventura di Yuji Itadori e i suoi compagni della Jujutsu High ha sorpreso persino l'autore del manga, Gege Akutami.

Tra i cambi di design agli antagonisti fino al ritorno di Suguru Geto, ma stavolta in vesti da antagonista, la seconda parte della seconda stagione di Jujutsu Kaisen si prospetta molto interessante, e come lo studio di animazione MAPPA ci ha ormai abituati caratterizzata da sequenze dir poco spettacolari.

Per quanto il sesto episodio della seconda stagione si presenti come una puntata introduttiva necessaria a stabilire le basi di ciò che vedremo nelle prossime l'ideatore del manga, Gege Akutami, ha voluto celebrare non solo l'inizio di questo arco narrativo uno dei più importanti di tutta la la sua opera, ma soprattutto il lavoro svolto dagli artisti di MAPPA.

Come potete Infatti vedere dal post riportato in fondo alla pagina il mangaka si è voluto congratulare con il team dello studio di animazione realizzando anche un simpatico sketch che ritrae il protagonista felice di vedersi finalmente sullo schermo dopo i cinque episodi dedicati interamente a Satoru Gojo.

“Grazie per l’episodio 6 della seconda stagione! Sono veramente felice di vedere che anche la puntata di transizione da un arco all’altro sia stata realizzata in questo modo! L’incredibile qualità delle animazioni per la parte del verme da terra umano mi ricorda del lavoro di Tetsuya Takuchi per Kannagi! Sono già passati 15 anni?! Seriamente!??”, ha commentato scherzosamente l’autore, aggiungendo poi di star lavorando il più velocemente possibile al manga per riuscire a vedere in diretta i nuovi episodi.

Per finire, ecco le sigle dell’arco di Shibuya, e ricordiamo che il doppiatore di Yuji è positivo al COVID-19.