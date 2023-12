JUJUTSU KAISEN: le migliori 5 scene con protagonista Kento Nanami

I contrasti caratteriali di Nanami Kento sono sempre stati affascinanti in Jujutsu Kaisen: pacato e riflessivo, Kento perde la calma in maniera improvvisa solo quando vengono toccate persone a cui tiene. Nella stagione 2 dell'anime il personaggio ha raggiunto il suo apice, ma scopriamo quali sono stati i 5 momenti memorabili dell'utilizzatore di Ratio. Attenzione, seguono lievi spoiler su Jujutsu Kaisen!

Il primo scontro con Mahito (Episodio 10)

Questa battaglia mostra per la prima volta il vero potenziale di Nanami, ma anche quello di Mahito che è costretto a difendersi da uno stregone di grande esperienza e caparbietà. Presa consapevolezza della pericolosità del tocco mortale della maledizione, Nanami è costretto ad una ritirata strategica.

La nascita di un'intesa tra Nanami ed Itadori (Episodio 9)

Durante il primo scontro con i nemici al seguito di Mahito, sia Nanami che Itadori si rendono conto che le maledizioni che stanno affrontando una volta erano semplici uomini. La sensibilità mostrata dal giovane protagonista nei confronti di quelle creature sfigurate colpisce Nanami e il rapporto tra i due diventa più profondo.

Nanami e Itadori contro Mahito (Episodio 12)

Proprio quando Yuji stava per cadere sotto i colpi di Mahito, Nanami interviene e dà vita ad un contrattacco mozzafiato insieme all'allievo, costringendo Mahito ad utilizzare per la prima volta l'Espansione del Dominio.

Le motivazioni di Nanami per essere uno stregone (Episodio 13)

Imprigionato nel Dominio di Mahito, Nanami riflette sul perché sia diventato uno stregone e ricorda come, nonostante desiderasse una pensione tranquilla e felice, il desiderio di aiutare gli altri con il proprio potere fosse stata la ragione per cui aveva accettato una professione così rischiosa.

Il suo ultimo sorriso (Stagione 2, Episodio 42)

Prima di essere ucciso da Mahito, Nanami ha il tempo di dare un'ultima occhiata al suo adorato allievo: Itadori Yuji. Con uno straziante sorriso, affida il futuro dello scontro a qualcuno a cui non aveva più nulla da insegnare, e muore in pace con se stesso. Questo, come sappiamo, è solo il primo dei traumi dell'Arco dell'Incidente di Shibuya.

E mentre vi lasciamo omaggiare questi momenti nella sezione commenti, vi ricordiamo che in Jujutsu Kaisen 2 Aoi Todo ha mostrato recentemente uno spettacolare Lampo nero.