Jujutsu Kaisen, i migliori episodi finora: la top 5

L'anime di Jujutsu Kaisen, grazie alla seconda stagione, è diventato uno dei migliori battle-shonen di nuova generazione. Questo titolo è stato ottenuto soprattutto per merito delle animazioni impressionanti di Studio MAPPA che, anche se accusato di aver floppato proprio con il finale di stagione di Jujutsu Kaisen, ha saputo esaltare ogni scontro del manga.

5 - Hidden Inventory, Part 3 (Episodio 3, Stagione 2)

Forse il picco maggiore della saga flashback dedicata a Gojo Satoru. In questo episodio, l'assassino Toji costringe lo stregone più forte di tutti a tenere costantemente attiva la tecnica oculare che lo caratterizza e, in un momento di stanchezza di Gojo, ne approfitta per pugnalarlo e, sostanzialmente, "ucciderlo".

4 - The Shibuya Incident - Gate Open (Episodio 9, Stagione 2)

La puntata in cui Gojo Satoru è stato sigillato. Dopo una dimostrazione di forza surreale, lo stregone dagli occhi azzurri viene ingannato per giusto una frazione di secondi dal "falso" Geto e si fa rinchiudere nel "Regno della Prigione", un artefatto potentissimo.

3 - Thunderclap, Part 2 (Episodio 17, Stagione 2)

Si tratta di un segmento narrativo dedicato alla pura violenza. Sukuna ha preso il sopravvento su Itadori e si trova ad affrontare il "Generale Divino" Mahoraga, evocato da Megumi. Lo scontro è tra i più riusciti nell'animazione recente e riesce ad intrattenere con sequenze mozzafiato, pur non facendo avanzare per nulla la narrazione.

2 - The Origin of Obbedience 2 (Episodio 23, Stagione 1)

L'episodio in cui Sukuna è stato incuriosito da Megumi. Il giovane stregone, in questa occasione, rilascia un'espansione del dominio, anche se incompleta, emozionando i fan che aspettavano un momento di gloria per il loro stregone preferito.

1 - Thunderclap (Episodio 16, Stagione 2)

Sukuna vs Jogo. Un combattimento sicuramente impari, ma che ha mostrato la sfacciataggine di chi ha provato a sfidare il Re delle Maledizioni per ottenere il suo aiuto. Inutile discutere sull'esito dello scontro, ma la fluidità delle animazioni e la tensione che circonda gli spettatori dello scontro sono impagabili.

Se dopo aver visto queste battaglie, non riuscite ad aspettare il sequel animato, ecco da che capitolo leggere il manga di Jujutsu Kaisen. Vi è piaciuta questa lista? Fatecelo sapere nella sezione commenti.