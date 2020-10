Jujutsu Kaisen: quali misteri nasconde l'opera di Gege Akutami?

Al debutto ufficiale di Jujutsu Kaisen, uno degli anime più attesi di questa stagione, mancano pochissime ore, ma effettivamente della serie conosciamo ancora pochissimo. Indaghiamo insieme su tutti i misteri nascosti dietro l'opera di Gege Akutami

Nella nuova serie di Shonen Jump il protagonista Yuji Itadori dovrà affrontare stregonerie e mostri terrificanti invisibili a occhio nudo senza avere la benché minima conoscenza preliminare di ciò a cui andrà incontro. E per gli spettatori che si ritroveranno esattamente come Yuji, proviamo a chiarire tutte le stranezze di Jujutsu Kaisen.

Le Maledizioni, o spiriti maledetti, sono esseri soprannaturali fatti di energia maledetta. Quando una persona prova emozioni negative, come odio o gelosia, questa viene convogliata nella nascita delle Maledizioni. Data la loro natura, questi esseri tendono a comparire in luoghi molto popolosi per perseguitare la popolazione. Normalmente essi sono invisibili e solo pochi prescelti possono notarne l'esistenza.

Per estirpare le Maledizioni, occorre seguire un rituale maledetto. A questo compito si dedicano gli Stregoni, individui addestrati in una scuola magica per controllare e manipolare questa forma di energia. Alcuni Stregoni riescono a sottomettere gli spiriti maledetti, facendone di loro dei servitori.



Accanto alla figura degli stregoni troviamo gli ibridi. Nel manga di Jujutsu Kaisen attualmente sono presenti solamente due ibridi, Yuji e Choso. Con la loro esistenza, il confine tra il mondo umano e quello degli spiriti è definitivamente sfumato. In attesa della pubblicazione, un trailer di Jujutsu Kaisen ha svelato i primi dettagli dell'anime. Il creatore Gege Akutami ha festeggiato l'imminente uscita dell'anime con uno splendido artwork inedito di Jujutsu Kaisen.