Jujutsu Kaisen: il mistero della tecnica maledetta di Sukuna

Sukuna, il Re delle maledizioni dell’universo di Jujutsu Kaisen, è stato presentato sin dal primo capitolo come uno degli antagonisti più potenti della serie ideata da Gege Akutami, e nel corso dei 229 capitoli, disponibili su MangaPlus, il demone legato a Yuji non ha mai mostrato la sua tecnica maledetta, ancora avvolta nel mistero.

Attualmente le uniche due tecniche usate spesso, e con una grande padronanza, da Sukuna sono Dismantle e Cleave, che gli consentono di attaccare direttamente gli avversari effettuando dei tagli sul loro corpo, e anche la manipolazione del fuoco con cui riesce a lanciare dei proiettili e quindi attaccare anche a distanza. Molti lettori si aspettavano di vedere i suoi reali poteri nel confronto con Satoru Gojo, in corso nel manga, ma nemmeno in questa occasione Sukuna ha svelato il mistero dietro la sua tecnica maledetta.

I motivi dietro questa scelta possono essere più complicati e intricati del previsto, considerando i dettagli che Akutami inserisce nella sua opera, ma pensando alle origini di Sukuna forse la spiegazione è veramente semplice. Essendo uno stregone dell’Era Heian, in cui tutti erano incredibilmente più potenti degli stregoni odierni, il Re Demone ha una conoscenza decisamente più approfondita delle tecniche, e un’energia maledetta di gran lunga superiore a quella dei protagonisti, persino di Gojo. Aggiungiamo a queste informazioni il talento mostrato nel combattimento corpo a corpo e possiamo avanzare l’ipotesi che Sukuna non abbia mai mostrato la sua tecnica maledetta perché non ha mai trovato un avversario alla sua altezza.

Forse Gojo è l'unico che sarebbe in grado di far usare a Sukuna la sua tecnica principale, e il demone sembra quasi sperarci dopo l'accordo per incontrarsi alla Vigilia di Natale e affrontarsi. Voi cosa ne pensate? Credete che manchi poco alla rivelazione? Ditecelo nei commenti.