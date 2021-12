Jujutsu Kaisen: Miwa Kasumi in un cosplay è pronta a sfoderare la sua spada

Jujutsu Kaisen ha colpito tutti: sicuramente le animazioni di Studio MAPPA hanno aiutato molto, così come la regia e le ottime musiche, ma tutto ciò è stato un amplificatore della base creata da Gege Akutami. Il mangaka ha proposto una storia che per tanti elementi non sembra originale, eppure colpisce e si sviluppa autonomamente.

L'atmosfera dark che prende ispirazione da Hunter x Hunter e Yu Yu Hakusho è uno degli elementi cardine di Jujutsu Kaisen, che poi viene affiancato anche da un ottimo pool di personaggi. I protagonisti sono abbastanza carismatici da reggere la pressione, ma anche i più secondari si distinguono adeguatamente. E, a differenza di tanti shonen, anche le ragazze riescono a brillare in un modo o nell'altro, senza finire nel dimenticatoio o in un ruolo di supporto.

Miwa Kasumi è una di queste ragazze di Jujutsu Kaisen che riesce a ritagliarsi un piccolo spazio durante la prima stagione, mettendo in mostra le sue capacità. Purtroppo per lei incontra un avversario estremamente ostico e sottovalutato da tutti. La cosplayer Mayweda ha proposto al suo pubblico un cosplay di Miwa con la spadaccina sia a spada sfoderata che da estrarre dal suo fodero. In questa versione sarà in grado di fermare la furia di Maki?