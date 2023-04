Jujutsu Kaisen: i momenti della stagione 2 che l'anime non deve ASSOLUTAMENTE sbagliare

Studio MAPPA ha lavorato alacremente nel corso degli ultimi anni, ma non può di certo tirare un sospiro e fermarsi adesso, considerato che a breve verrà trasmesso in TV e sui canali streaming uno degli anime più attesi della stagione estiva, ma anche dell'intero 2023. A luglio sarà il turno di Jujutsu Kaisen stagione 2.

Dopo un'esaltante prima stagione e un film che ha raccontato alcuni eventi precedenti all'ingresso di Yuji nella scuola di stregoni di Tokyo, è il momento di far proseguire il racconto scritto da Gege Akutami anche in formato anime. Luglio accoglierà Jujutsu Kaisen 2 e tutti i suoi eventi, che saranno tanti. Come i fan del manga sanno, ci sarà molta carne al fuoco e soprattutto uno degli archi narrativi più interessanti, concitati e belli di sempre.

Ci sono dei momenti che Studio MAPPA non deve sbagliare in Jujutsu Kaisen stagione 2. Quali sono? Si parte ovviamente con il primo arco narrativo che verrà impegnato Satoru Gojo contro Toji Fushiguro, in una missione quasi suicida. Quest'arco apparentemente innocuo avrà delle conseguenze importanti e vede soprattutto il risveglio di una delle tecniche più forti, e va quindi trattato perfettamente.

Si salta poi direttamente all'attesissima saga di Shibuya, che ha i momenti più impattanti. Si inizia con la strategia di Geto che vede la cattura di Satoru Gojo con il cubo speciale Reame Prigione, poi c'è la battaglia nel dominio di Dagon, seguito dalla morte di Nanami. Un altro momento è il massacro di Sukuna e la presunta morte di Nobara. Infine, c'è lo scontro tra Todo e Yuji VS Mahito, il culmine della saga che poi porterà a stravolgere il mondo di Jujutsu Kaisen.

E voi invece quale momento di Jujutsu Kaisen 2 attendete di più?